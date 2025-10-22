Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Overath - Pkw-Fahrerin rutscht in den Straßengraben und verletzt sich schwer

Overath (ots)

Gestern Vormittag (21.10.) um 10:30 Uhr ist eine 20-jährige Frau aus Lindlar mit ihrem Pkw der Marke VW im Bereich der Straße Klefhaus im Stadtteil Brombach verunfallt und hat sich dabei schwer verletzt.

Während eines Abbiegevorgangs von der Sülztalstraße in die Straße Klefhaus mit Fahrtrichtung Dürscheid stieß die Fahrerin offenbar aus unbekanntem Grund zunächst linksseitig mit den Reifen ihres Fahrzeugs gegen den Bordstein einer Verkehrsinsel.

Anschließend kam sie von rechts von der Fahrbahn ab und fuhr mehrere Meter im Grünstreifen einen Straßengraben herab, bis sie frontal mit einem Baum kollidierte.

Bei dem Aufprall lösten die Airbags auf der Fahrerseite aus, die Fahrerin konnte sich aber selbständig aus dem Fahrzeuge befreien.

Die Unfallverursacherin wurde durch den alarmierten Rettungsdienst schwerverletzt in ein Krankenhaus verbracht. Ihr Fahrzeug musste mit einem geschätzten Sachschaden von mehreren tausend Euro abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Fahrbahn kurzzeitig gesperrt.

Ihre Polizei Rhein-Berg rät: Gerade jetzt im Herbst sollten Sie immer mit witterungsangepasster Geschwindigkeit unterwegs sein. Durch Regen und vor allem Laub auf der Fahrbahn kann die Fahrbahn schnell sehr glatt werden. Auch die richtige Bereifung ist jetzt wieder entscheidend. Eine grobe Faustregel rät dazu, von Oktober bis Ostern auf Winterreifen zu wechseln. Achten Sie auch darauf, dass Ihre Reifen noch genügend Profil aufweisen. Im Zweifelsfall suchen Sie die Werkstatt Ihres Vertrauens auf und lassen Sie sich beraten. (ct)

