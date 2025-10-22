Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Täter nach versuchtem Diebstahl aus Transporter flüchtig

Bergisch Gladbach (ots)

Als ein Zeuge in der Nacht zu Mittwoch (22.10.) gegen 00:20 Uhr die Wagnerstraße in Schildgen entlangging, bemerkte er plötzlich zwei unbekannte Männer, die soeben einen Transporter aufgebrochen hatten. Er beobachtete die Männer dabei, wie sie mehrere Werkzeugkoffer aus dem Laderaum eines Firmenwagens transportierten. Als der Zeuge daraufhin die Polizei alarmierte, wurden die Täter auf ihn aufmerksam und ergriffen ohne jegliche Beute die Flucht.

Die alarmierten Polizeibeamten konnten Beschädigungen an der Hecktür des Transporters der Marke Mercedes feststellen. Eine Nahbereichsfahndung nach den Tätern verlief ohne Erfolg. Jedoch machte man die Beamten auf einen silbernen Pkw Opel Astra mit polnischen Kennzeichen aufmerksam, der nur circa 20 m entfernt in der Mendelssohnstraße geparkt stand. Da man den Wagen in dieser Gegend zuvor noch nie gesehen hatte und der Fahrzeugschlüssel noch im Zündschloss steckte, entschieden sich die Beamten dazu, das Fahrzeug eine Zeit lang zu observieren und schließlich sicherzustellen.

Die beiden Männer, beide circa 1,85 m groß, schlank und zur Tatzeit dunkel gekleidet, sind weiterhin flüchtig und werden von der Polizei gesucht. Weitere Zeugen, die Hinweise zu dieser Tat oder den beiden Männern geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 02202 205-0 an das zuständige Kriminalkommissariat 3 der Polizei Rhein-Berg zu wenden. (ch)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell