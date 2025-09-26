PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Festnahme bei der Einreisekontrolle

Rheinmünster (ots)

Am 25. September haben Beamte der Bundespolizei am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden bei der Kontrolle eines Fluges aus Kroatien einen 38-Jährigen festgenommen. Gegen den kroatischen Staatsangehörigen bestand ein Haftbefehl wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Durch die Bezahlung der Geldstrafe konnte er eine 16-tägige Haftstrafe abwenden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Dieter Hutt
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

