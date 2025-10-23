Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

Rösrath - Zwei Einbrüche in Handwerkerfahrzeuge

Bergisch Gladbach / Rösrath (ots)

In der Nacht zu gestern (22.10.) sind erneut zwei Handwerkerfahrzeuge aufgebrochen worden.

Zwischen 17:00 Uhr am Vortag und 10:30 Uhr am Vormittag stand ein Fahrzeug der Marke Peugeot in der Reuterstraße in Bergisch Gladbach-Nußbaum geparkt. In diesem Zeitraum wurde offenbar das Schloss der Hecktür aufgebohrt. Aus dem Laderaum wurden diverse Arbeitswerkzeuge mit einem Gesamtwert von mehreren tausend Euro gestohlen.

In der gleichen Nacht, zwischen 18:00 Uhr am Vorabend und morgens gegen 06:00 Uhr, traf es zudem einen Handwerksbetrieb in Rösrath. Im Blumenweg stand ein Fahrzeug der Firma des Herstellers Ford, an dem ebenfalls ein Türschloss aufgebohrt worden ist.

Auch aus diesem Wagen wurden diverse Arbeitsmaschinen mit einem geschätzten Gesamtwert im unteren fünfstelligen Bereich entwendet. Es wurden Strafanzeigen aufgenommen und die hochwertigen Arbeitsmaschinen mit Individualnummern wurden im Fahndungssystem erfasst.

Wer möglicherweise verdächtige Fahrzeuge oder Personen beobachtet hat, die mit den Taten im Zusammenhang stehen könnten, wendet sich bitte unter Tel. 02202 205-0 an das zuständige Kriminalkommissariat 3 der Polizei Rhein-Berg. (ct)

