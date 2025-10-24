Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rösrath - Mehrere Kastenwagen aufgebrochen, dreimal ohne Beute

Rösrath (ots)

Am gestrigen Tag (23.10.) ist die Polizei zu vier Örtlichkeiten im Rösrather Stadtgebiet gerufen worden, an denen geparkte Fahrzeuge auf verschiedene Weise gewaltsam beschädigt und geöffnet worden sind. Es handelte sich in allen Fällen um Kastenwagen, wie sie häufig von Handwerksbetrieben verwendet werden. Lediglich in einem Fall konnten die bislang unbekannten Täter Beute erlangen.

In der Scharrenbroicher Straße haben Unbekannte eine Dreiecksscheibe eines Citroen Berlingo zerstört und sich so Zugang zum Innenraum des Firmenwagens verschafft. Sie blieben jedoch ohne Beute, da im Fahrzeug richtigerweise keine wertvollen Gegenstände gelagert werden. Die Tatzeit konnte eingregrenzt werden auf den Zeitraum zwischen 18:30 Uhr am Vorabend (22.10.) und morgens um 09:30 Uhr.

In der Straße Pannhof wurde an einem Opel Vivaro nach Angaben des Nutzers tagsüber, zwischen 09:45 Uhr und 16:00 Uhr, die Glasscheibe der Fahrertür eingeschlagen und auch hier wurden nach ersten Erkenntnissen keine Gegenstände entwendet.

Im Kastanienweg, auf einem Parkplatz am Bahnhof Rösrath-Stümpen, traf es ebenfalls einen Opel Vivaro. Die unbekannten Täter gelangten an diesem durch einen Schnitt in die Fahrzeugkarosserie an die Verriegelung und somit an den Laderaum. Jedoch wurden die Täter hier nicht fündig und es wurde nichts gestohlen. Der Tatzeitraum soll in diesem Fall zwischen 16:00 Uhr am Vortag und 06:40 Uhr am Morgen liegen.

In der Straße Kammerbroich war es ebenfalls ein Opel Vivaro, an dem die Schiebetür gewaltsam geöffnet wurde. Aus diesem wurden mehrere Arbeitsmaschinen entwendet, darunter mehrere Akkuschrauber und Akkubohrer. Der Wert der entwendeten Gegenstände bewegt sich im unteren vierstelligen Bereich.

In allen Fällen wurden Strafanzeigen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 3 der Polizei Rhein-Berg unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (ct)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell