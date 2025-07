Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Restaurant - Täter stehlen Zigarettenautomat und Getränke

Siegburg (ots)

In der Nacht zu Mittwoch (30. Juli) kam es in der Zeit zwischen 01:00 Uhr und 03:30 Uhr zu einem Einbruch in ein Restaurant an der Orestiadastraße in Siegburg. Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt über die Noteingangstür, die zum dazugehörigen Saal des Restaurants führt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand entwendeten die Einbrecher mithilfe einer Sackkarre einen Zigarettenautomaten sowie mehrere Dosen eines Energygetränks. Im Anschluss flüchteten sie in unbekannte Richtung. Die hinzugerufenen Polizisten fanden sowohl die Sackkarre als auch den aufgebrochenen Automaten im Nahbereich, versteckt hinter einem Baum. Der Automat war bereits geleert worden. Der entstandene Beuteschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Die Sichtung einer Überwachungskamera ergab Hinweise auf mindestens zwei beteiligte Personen.

Die Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben:

- Tatverdächtiger 1: Trug einen Kapuzenpullover und eine schwarze Hose.

- Tatverdächtiger 2: Bekleidet mit Kapuzenpullover, Cargohose, Handschuhen und Mütze.

Die Polizei bittet um Hinweise:

Wer Angaben zu den verdächtigen Personen oder zu Fahrzeugbewegungen im Bereich der Orestiadastraße in der Tatnacht machen kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 02241 541-3121 bei der Polizei zu melden.

Hinweise der Polizei:

Sowohl Privatpersonen als auch Gewerbetreibende können sich bei der Polizei in Siegburg kostenlos zum Thema Einbruchschutz beraten lassen. Weitere Informationen und Termine können unter 02241 541-4777 oder vorbeugung-su@polizei.nrw.de vereinbart werden. #RiegelVor (Re)

