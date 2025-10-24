Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Leichlingen - Anhänger von Baustellengelände entwendet

Leichlingen (ots)

Zwischen Mittwoch (22.10.), 18:00 Uhr, und Donnerstag (23.10.), 07:45 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter einen circa 6 m langen Anhänger von einem Baustellengelände an der Straße Stockberg. Laut den Mitarbeitern der Firma hat allein dieser einen Gesamtwert von mehreren tausend Euro.

Der Anhänger mit Erstzulassung im Juni 2025 hat das amtliche Kennzeichen EL-SF 168. Nach ersten Erkenntnissen waren in dem Anhänger unter anderem eine Stahlkiste inklusive Materialien, ein Flaschenrüttler sowie mehrere Rollen Blitzschutzleitung aus Edelstahl gelagert.

Die Polizei nahm eine entsprechende Strafanzeige auf und schrieb den Anhänger zur Fahndung aus. Zeugen, die nähere Hinweise zu dieser Tat geben können oder im genannten Zeitraum etwas Verdächtiges im Umkreis des Baustellengeländes wahrnehmen konnten, werden gebeten sich unter der Rufnummer 02202 205-0 an das zuständige Kriminalkommissariat 3 in Burscheid zu wenden. (ch)

