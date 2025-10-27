Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Einbrüche in Frankenforst und Schildgen

Bergisch Gladbach (ots)

Am gestrigen Sonntag (26.10.) wurde die Polizei zunächst gegen 12:00 Uhr zu einem Einfamilienhaus in der Falkenstraße in Frankenforst gerufen. Der dortige Bewohner stellte nach seiner rund dreistündigen Abwesenheit fest, dass unbekannte Täter in sein Haus eingebrochen waren.

Die Einbrecher hebelten ein Fenster im rückwärtigen Bereich des Hauses auf. Im Inneren wurden einige Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Täter zahlreichen Goldschmuck mit einem geschätzten Gesamtwert im mittleren vierstelligen Bereich.

Gegen Abend wurde die Polizei in den Starenweg in Bergisch Gladbach-Schildgen gerufen. Bewohner eines Zweifamilienhauses stellten um 20:45 Uhr einen Einbruch in ihre Wohnungen fest. Vermutlich gelangten die Täter auch in diesem Fall über ein rückwärtig gelegenes Fenster in die Erdgeschosswohnung und durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Auch die Wohnung im Obergeschoss wurde durch die Täter teilweise durchsucht. Zuletzt wurde das Zweifamilienhaus am Freitag (24.10.) gegen 14:15 Uhr in einem ordnungsgemäßen Zustand verlassen. Nach Angaben der Bewohner entwendeten die Täter Modeschmuck, darunter mehrere Ringe und Uhren, mit einem Wert von mehreren hundert Euro.

In beiden Fällen nahm die Polizei jeweils eine Strafanzeige auf und veranlasste eine Spurensicherung. Hinweise zu diesen beiden Taten nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (ch)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell