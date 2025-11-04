Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: In Tiefgarage: Diebe machen sich an Pkw zu schaffen

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte haben aus einer privaten Tiefgarage am Stiftsplatz aus einem Pkw einen Rucksack gestohlen. Die Täter drangen in der Nacht zum Sonntag in die Garage ein. Aus dem offenen Wagen stahlen sie das Gepäckstück, in dem sich unter anderem Parfüm, Ladegeräte und ein Pass befanden. Der Schaden wird auf mindestens 150 Euro geschätzt. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und fragt: Wer hat Verdächtiges wahrgenommen? Wem sind in der Nacht Personen aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369-13312 entgegen. |erf

