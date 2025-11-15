PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Triberg im Schwarzwald
Schwarzwald-Baar-Kreis) Gefährliche Körperverletzung am Bahnhof (14.11.2025)

Triberg (ots)

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen ist es am Freitagabend im Bereich des Bahnhofes in der Bahnhofstraße gekommen. Gegen 19.15 Uhr trafen sich die 20- und 18-jährigen Geschädigten mit einem Bekannten am Bahnhof. Der Bekannte brachte vier bislang unbekannte Personen mit, welche auf die Geschädigten losgingen und einschlugen. Hierbei wurden diese leicht verletzt. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Auseinandersetzung sowie zu den unbekannten Beteiligten wurden durch das Polizeirevier St. Georgen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Konstanz
PHK Blum
Telefon: 07531 995-3355
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren