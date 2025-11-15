Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Triberg im Schwarzwald

Schwarzwald-Baar-Kreis) Gefährliche Körperverletzung am Bahnhof (14.11.2025)

Triberg (ots)

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen ist es am Freitagabend im Bereich des Bahnhofes in der Bahnhofstraße gekommen. Gegen 19.15 Uhr trafen sich die 20- und 18-jährigen Geschädigten mit einem Bekannten am Bahnhof. Der Bekannte brachte vier bislang unbekannte Personen mit, welche auf die Geschädigten losgingen und einschlugen. Hierbei wurden diese leicht verletzt. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Auseinandersetzung sowie zu den unbekannten Beteiligten wurden durch das Polizeirevier St. Georgen aufgenommen.

