Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Einbrüche auf der Kolpingstraße

Gescher (ots)

Tatort: Gescher, Kolpingstraße;

Tatzeit: 06.11.2025, zwischen 00.15 Uhr und 01.15 Uhr;

In eine Gartenlaube eingebrochen ist ein bislang unbekannter Täter in Gescher. Der Einbrecher verschaffte sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gegen 01.00 Uhr gewaltsam Zutritt zu der Laube. Er entwendete dort ein Fahrrad und Alkoholika.

Zuvor versuchte sich ein unbekannter Täter gegen 00.15 Uhr Zutritt zu einer Erdgeschosswohnung ebenfalls an der Kolpingstraße zu verschaffen. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich dabei um denselben Verdächtigen. Da die Tür zu der Wohnung verschlossen war, blieb es bei einem Versuch. Bei der Tat wurde der Unbekannte gefilmt. Er kann wie folgt beschrieben werden: männlich, 1,75 bis 1,85 Meter groß und führte eine Holzlatte mit. Zum Zeitpunkt der Tat trug er eine helle Jacke, ein helles Basecap, eine graue Jogginghose und schwarze Schuhe.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die in der Nacht verdächtige Feststellungen im Bereich der Kolpingstraße gemacht haben, sich unter der Telefonnummer (Telefon 02561 / 926-0) bei der Kripo in Ahaus zu melden. (jh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell