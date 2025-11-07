PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Einbrüche auf der Kolpingstraße

Gescher (ots)

Tatort: Gescher, Kolpingstraße;

Tatzeit: 06.11.2025, zwischen 00.15 Uhr und 01.15 Uhr;

In eine Gartenlaube eingebrochen ist ein bislang unbekannter Täter in Gescher. Der Einbrecher verschaffte sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gegen 01.00 Uhr gewaltsam Zutritt zu der Laube. Er entwendete dort ein Fahrrad und Alkoholika.

Zuvor versuchte sich ein unbekannter Täter gegen 00.15 Uhr Zutritt zu einer Erdgeschosswohnung ebenfalls an der Kolpingstraße zu verschaffen. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich dabei um denselben Verdächtigen. Da die Tür zu der Wohnung verschlossen war, blieb es bei einem Versuch. Bei der Tat wurde der Unbekannte gefilmt. Er kann wie folgt beschrieben werden: männlich, 1,75 bis 1,85 Meter groß und führte eine Holzlatte mit. Zum Zeitpunkt der Tat trug er eine helle Jacke, ein helles Basecap, eine graue Jogginghose und schwarze Schuhe.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die in der Nacht verdächtige Feststellungen im Bereich der Kolpingstraße gemacht haben, sich unter der Telefonnummer (Telefon 02561 / 926-0) bei der Kripo in Ahaus zu melden. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 07.11.2025 – 13:02

    POL-BOR: Bocholt - Nach Unfall davongefahren

    Bocholt (ots) - Unfallort: Bocholt, Schlavenhorst; Unfallzeit: 06.11.2025, zwischen 08.20 Uhr und 16.30 Uhr; Nach einem Unfall davongefahren ist ein bislang unbekannter Autofahrer in Bocholt. Der Flüchtige beschädigte am Donnerstag zwischen 08.20 Uhr und 16.30 Uhr einen geparkten Pkw an der Beifahrerseite. Der Wagen stand auf dem Parkplatz eines Unternehmens an der Straße Schlavenhorst. Die Polizei sucht Zeugen. ...

    mehr
  • 07.11.2025 – 13:02

    POL-BOR: Ahaus - Nach Unfall geflüchtet

    Ahaus (ots) - Unfallort: Ahaus, Hofmate; Unfallzeit: 06.11.2025, zwischen 10.45 Uhr und 12.50 Uhr; Einen weißen BMW beschädigt hat ein bislang unbekannter Autofahrer in Ahaus. Das Fahrzeug parkte am Donnerstag zwischen 10.45 Uhr und 12.50 Uhr auf einem Parkplatz an der Straße Hofmate. Der Flüchtige beschädigte den Wagen im hinteren linken Bereich und entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren