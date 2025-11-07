POL-BOR: Ahaus - Nach Unfall geflüchtet
Ahaus (ots)
Unfallort: Ahaus, Hofmate;
Unfallzeit: 06.11.2025, zwischen 10.45 Uhr und 12.50 Uhr;
Einen weißen BMW beschädigt hat ein bislang unbekannter Autofahrer in Ahaus. Das Fahrzeug parkte am Donnerstag zwischen 10.45 Uhr und 12.50 Uhr auf einem Parkplatz an der Straße Hofmate. Der Flüchtige beschädigte den Wagen im hinteren linken Bereich und entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen.
Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (jh)
Kontakt für Medienvertreter:
Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw
