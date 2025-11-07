Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Nach Unfall geflüchtet

Ahaus (ots)

Unfallort: Ahaus, Hofmate;

Unfallzeit: 06.11.2025, zwischen 10.45 Uhr und 12.50 Uhr;

Einen weißen BMW beschädigt hat ein bislang unbekannter Autofahrer in Ahaus. Das Fahrzeug parkte am Donnerstag zwischen 10.45 Uhr und 12.50 Uhr auf einem Parkplatz an der Straße Hofmate. Der Flüchtige beschädigte den Wagen im hinteren linken Bereich und entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (jh)

