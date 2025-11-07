Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Daniel Diesfeld ist der neue Bezirksdienstbeamte der Polizei in Rhede

Bild-Infos

Download

Rhede (ots)

Seit Anfang September ist Polizeihauptkommissar Daniel Diesfeld als neuer Bezirksdienstbeamter der Polizei in Rhede tätig. Neben seiner Kollegin Dagmar Girrullis wird der 39-Jährige in Zukunft auf den Straßen rund um seinen Heimatort zu finden sein. In seinem Umfeld kennen ihn die meisten unter dem Spitznamen "Otto". "Diesen Namen trage ich tatsächlich schon seit der ersten Klasse - warum, weiß ich bis heute nicht so genau", erzählt er mit einem Lächeln.

Nach seinem Ausbildungsende 2011 startete Diesfeld seine Polizeikarriere im Streifendienst in Dinslaken und Voerde. 2016 kehrte er in seine Heimat zurück und verstärkte die Polizeiwache in Bocholt. Zuletzt war er im Kriminalkommissariat 21 ebenfalls in Bocholt tätig. Dort sammelte er wertvolle Erfahrungen in der Ermittlungsarbeit - Fähigkeiten, die er nun gewinnbringend im Bezirksdienst einsetzen kann.

Auch privat ist Daniel Diesfeld in der Region fest verwurzelt. Seit etwa zehn Jahren lebt er gemeinsam mit seiner Familie in Rhede-Krechting. Geboren und aufgewachsen ist der Hauptkommissar in Bocholt-Stenern, wo er weiterhin bei den Altherren Fußball spielt und als Offizier im Schützenverein aktiv ist. Seine sportliche Verbundenheit gilt zudem dem 1. FC Köln. Diesfeld ist verheiratet und Vater von drei Kindern.

Der Bezirksdienstbeamte freut sich sehr auf seine neue Aufgabe: "Ich habe richtig Lust auf die vielseitigen Herausforderungen im Bezirksdienst. Ich hoffe, dass ich meine Erfahrungen aus den vergangenen Jahren gut einbringen kann und freue mich auf die Zusammenarbeit mit den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort."

Weiterführende Informationen zu den Aufgaben eines Bezirksdienstbeamten gibt es unter folgendem Link: https://borken.polizei.nrw/der-bezirksdienst-0

Der Bezirksdienstposten in Rhede befindet sich am Geutingshof 11. Dort sind die beiden Polizeibeamten zu den angegebenen Sprechzeiten - montags von 16 bis 18 Uhr, mittwochs von 10 bis 12 Uhr sowie freitags von 10 bis 12 Uhr - oder jederzeit telefonisch unter 02872/3130 erreichbar.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell