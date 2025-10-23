Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Gesuchter Urkundenfälscher muss in Haft

Neuenburg (ots)

Bei einer Kontrolle an der französischen Grenze, stellte die Bundespolizei ein mit Haftbefehl gesuchter Mann fest. Da er vor Ort die offene Geldstrafe nicht bezahlen konnte, erfolgte die Festnahme.

Am Dienstagabend (21.10.2025) kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei, den rumänischen Staatsangehörigen am Grenzübergang Neuenburg - Autobahn. Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass gegen den in Rumänien wohnhaften Mann ein Haftbefehl zu vollstrecken war. Wegen Urkundenfälschung verhängte ein Gericht im Jahr 2021 eine Geldstrafe gegen den 29-Jährigen. Gegenüber der Bundespolizei konnte der Mann den geforderten Betrag nicht bezahlen und wurde zur Vollstreckung der 159-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

