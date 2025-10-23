PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Gesuchter Urkundenfälscher muss in Haft

Neuenburg (ots)

Bei einer Kontrolle an der französischen Grenze, stellte die Bundespolizei ein mit Haftbefehl gesuchter Mann fest. Da er vor Ort die offene Geldstrafe nicht bezahlen konnte, erfolgte die Festnahme.

Am Dienstagabend (21.10.2025) kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei, den rumänischen Staatsangehörigen am Grenzübergang Neuenburg - Autobahn. Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass gegen den in Rumänien wohnhaften Mann ein Haftbefehl zu vollstrecken war. Wegen Urkundenfälschung verhängte ein Gericht im Jahr 2021 eine Geldstrafe gegen den 29-Jährigen. Gegenüber der Bundespolizei konnte der Mann den geforderten Betrag nicht bezahlen und wurde zur Vollstreckung der 159-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell

  • 23.10.2025 – 15:06

    BPOLI-WEIL: Festnahme bei unerlaubter Einreise

    Weil am Rhein (ots) - Der Versuch eines 37-Jährigen ohne Dokumente nach Deutschland einzureisen endete in der Kontrolle der Bundespolizei. Aufgrund eines Haftbefehls wurde der Mann festgenommen. Am Mittwochabend (22.10.25) kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei den algerischen Staatsangehörigen als Reisenden in der grenzüberschreitenden Straßenbahn am Grenzübergang Weil am Rhein - Friedlingen. Der ...

  • 22.10.2025 – 16:29

    BPOLI-WEIL: Gesuchter kann 37.000 Euro nicht bezahlen und muss in Haft

    Lottstetten (ots) - Ein wegen Einschleusens von Ausländern verurteilter und mit Haftbefehl gesuchter Mann, wurde bei der Einreise aus der Schweiz durch Einsatzkräfte der Bundespolizei festgenommen. Am Dienstagabend (21.10.2025) kontrolliert die Bundespolizei den slowenischen Staatsangehörigen am Grenzübergang Lottstetten. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, ...

  • 22.10.2025 – 16:27

    BPOLI-WEIL: Abgeschobener versucht erneut fußläufig einzureisen

    Weil am Rhein (ots) - Wenige Tage nach seiner Abschiebung versuchte ein 27-Jähriger wieder nach Deutschland einzureisen. Die Bundespolizei verweigerte ihm die Einreise und wies ihn in die Schweiz zurück. Am Dienstagabend (22.10.2025) versuchte der syrische Staatsangehörige fußläufig am Grenzübergang Weil am Rhein - Autobahn nach Deutschland einzureisen. Bei der Kontrolle des Mannes stellte sich heraus, dass er am ...

