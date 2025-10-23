PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Festnahme bei unerlaubter Einreise

Weil am Rhein (ots)

Der Versuch eines 37-Jährigen ohne Dokumente nach Deutschland einzureisen endete in der Kontrolle der Bundespolizei. Aufgrund eines Haftbefehls wurde der Mann festgenommen.

Am Mittwochabend (22.10.25) kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei den algerischen Staatsangehörigen als Reisenden in der grenzüberschreitenden Straßenbahn am Grenzübergang Weil am Rhein - Friedlingen. Der 37-Jährige konnte keine Ausweisdokumente zur Kontrolle vorlegen. Bei der Überprüfung seiner Fingerabdrücke mittels Fast-ID konnte die Identität des Mannes festgestellt werden. Zudem lagen ein Vollstreckungshaftbefehl sowie drei Aufenthaltsermittlungen gegen den Mann vor. Wegen Erschleichen von Leistungen war der 37-Jährige zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Die Aufenthaltsermittlungen bestanden wegen gefährlicher Körperverletzung sowie wegen Diebstahl. Da der Mann die geforderte Geldstrafe nicht aufbringen konnte wurde er vor Ort festgenommen. Wegen Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Anschließend wurde der 27-Jährige zur Verbüßung der 30-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe durch die Bundespolizei in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Katharina Keßler
Telefon: +49 7628 8059 1010
E-Mail: pressestelle.weil@polizei.bund.de
http://www.polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 22.10.2025 – 16:29

    BPOLI-WEIL: Gesuchter kann 37.000 Euro nicht bezahlen und muss in Haft

    Lottstetten (ots) - Ein wegen Einschleusens von Ausländern verurteilter und mit Haftbefehl gesuchter Mann, wurde bei der Einreise aus der Schweiz durch Einsatzkräfte der Bundespolizei festgenommen. Am Dienstagabend (21.10.2025) kontrolliert die Bundespolizei den slowenischen Staatsangehörigen am Grenzübergang Lottstetten. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, ...

    mehr
  • 22.10.2025 – 16:27

    BPOLI-WEIL: Abgeschobener versucht erneut fußläufig einzureisen

    Weil am Rhein (ots) - Wenige Tage nach seiner Abschiebung versuchte ein 27-Jähriger wieder nach Deutschland einzureisen. Die Bundespolizei verweigerte ihm die Einreise und wies ihn in die Schweiz zurück. Am Dienstagabend (22.10.2025) versuchte der syrische Staatsangehörige fußläufig am Grenzübergang Weil am Rhein - Autobahn nach Deutschland einzureisen. Bei der Kontrolle des Mannes stellte sich heraus, dass er am ...

    mehr
  • 20.10.2025 – 10:52

    BPOLI-WEIL: Butterfly-Messer an der französischen Grenze sichergestellt

    Neuenburg (ots) - Ein Butterfly-Messer stellte die Bundespolizei im Rahmen der Grenzkontrollen am Grenzübergang Neuenburg - Autobahn fest. Die Waffe wurde sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet. Einsatzkräfte der Bundespolizei kontrollierten am Sonntagmittag (19.10.25) einen 28-Jährigen bei der Einreise aus Frankreich am Grenzübergang Neuenburg-Autobahn. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren