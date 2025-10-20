PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Butterfly-Messer an der französischen Grenze sichergestellt

Neuenburg (ots)

Ein Butterfly-Messer stellte die Bundespolizei im Rahmen der Grenzkontrollen am Grenzübergang Neuenburg - Autobahn fest. Die Waffe wurde sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Einsatzkräfte der Bundespolizei kontrollierten am Sonntagmittag (19.10.25) einen 28-Jährigen bei der Einreise aus Frankreich am Grenzübergang Neuenburg-Autobahn. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs fanden die Einsatzkräfte auf der Rückbank ein Butterfly-Messer. Dieses fällt unter das Waffengesetz und ist in Deutschland verboten. Es erfolgte die Sicherstellung des Messers. Zudem wurde ein Strafverfahren gegen den französischen Staatsangehörigen eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Katharina Keßler
Telefon: +49 7628 8059 1010
E-Mail: pressestelle.weil@polizei.bund.de
http://www.polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
