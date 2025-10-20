Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Fünffach Gesuchter muss ins Gefängnis

Weil am Rhein (ots)

Die Bundespolizei nimmt einen mit Haftbefehl gesuchten an der Schweizer Grenze fest. Nun sitzt der Mann, dem besonders schweren Fall des Diebstahls vorgeworfen wird, in Untersuchungshaft.

Am Samstagabend (18.10.2025) kontrollierte die Bundespolizei, den 45-Jährigen, in einem Fernreisebus, am Grenzübergang Weil am Rhein - Autobahn. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass ein Untersuchungshaftbefehl gegen den georgischen Staatsangehörigen bestand. Wegen des Vorwurfs, im Januar diesen Jahres einen besonders schweren Fall des Diebstahls begangen zu haben erließ ein Amtsgericht Haftbefehl. Die Bundespolizei führte den Gesuchten einem Haftrichter vor, der den Haftbefehl in Vollzug setzte. Der Mann wurde deshalb in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Zudem werden dem 45-Jährigen noch andere Diebstahlsdelikte vorgeworfen. Deshalb lagen gegen ihn vier Fahndungsersuchen von Staatsanwaltschaften zur Aufenthaltsermittlung vor.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell