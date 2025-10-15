Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Dreifach gesuchte Frau muss in Haft

Freiburg (ots)

Eine wegen Diebstahls mit drei Haftbefehlen gesuchte Frau ist von der Bundespolizei gefasst worden. Nun verbüßt sie eine mehrmonatige Haftstrafe. Am späten Dienstagabend (14.10.25) Kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei die 24-Jährige am Hauptbahnhof in Freiburg im Breisga. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass gegen die Frau mehrere Haftbefehle zu vollstrecken waren. Wegen Diebstahls verurteilten Gerichte die deutsche Staatsangehörige zu einer Geldstrafe von 1.740 Euro. Gegenüber der Bundespolizei konnte die Frau die Summe nicht aufbringen. Nach der Festnahme erfolgte die Einlieferung in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt.

