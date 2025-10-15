PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Dreifach gesuchte Frau muss in Haft

Freiburg (ots)

Eine wegen Diebstahls mit drei Haftbefehlen gesuchte Frau ist von der Bundespolizei gefasst worden. Nun verbüßt sie eine mehrmonatige Haftstrafe. Am späten Dienstagabend (14.10.25) Kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei die 24-Jährige am Hauptbahnhof in Freiburg im Breisga. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass gegen die Frau mehrere Haftbefehle zu vollstrecken waren. Wegen Diebstahls verurteilten Gerichte die deutsche Staatsangehörige zu einer Geldstrafe von 1.740 Euro. Gegenüber der Bundespolizei konnte die Frau die Summe nicht aufbringen. Nach der Festnahme erfolgte die Einlieferung in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Katharina Keßler
Telefon: +49 7628 8059 1010
E-Mail: pressestelle.weil@polizei.bund.de
http://www.polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 13.10.2025 – 11:48

    BPOLI-WEIL: Mann kann 3.400 Euro nicht bezahlen und muss in Haft

    Weil am Rhein (ots) - Bei einer Kontrolle an der Schweizer Grenze stellte die Bundespolizei ein mit Haftbefehl gesuchter Mann fest. Da er vor Ort die offene Geldstrafe nicht bezahlen konnte, erfolgte die Festnahme. Am Freitagabend (10.10.2025) kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei, den syrischen Staatsangehörigen am Grenzübergang Weil am Rhein - Otterbach. Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich ...

    mehr
  • 13.10.2025 – 11:45

    BPOLI-WEIL: Einreise mit gefälschter Identitätskarte gescheitert

    Weil am Rhein (ots) - Ein Mann ist beim Versuch mit einem gefälschten rumänischen Dokument nach Deutschland einzureisen, an der Kontrolle der Bundespolizei gescheitert. Er wurde in die Schweiz zurückgewiesen. Der moldauische Staatsangehörige befand sich am frühen Samstagmorgen (11.10.2025) in einem aus der Schweiz kommend Fernbus. Am Grenzübergang in Weil am ...

    mehr
  • 10.10.2025 – 11:45

    BPOLI-WEIL: Gesuchter Mann am Hauptbahnhof gefasst

    Freiburg (ots) - Ein seit neun Tagen mit Haftbefehl gesuchter Mann ist von der Bundespolizei gefasst worden. Er war nicht zur Hauptverhandlung erschienen. Am Donnerstagmittag (09.10.25) kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei, den 29-Jährigen am Hauptbahnhof in Freiburg im Breisgau. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass gegen ihn ein Vorführungshaftbefehl bestand. Der Mann, der wegen Diebstahls ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren