PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Einreisesperre an der französischen Grenze durchgesetzt

Neuenburg (ots)

Trotz eines bestehenden Einreiseverbots und eines Haftbefehls versuchte ein 21-Jähriger nach Deutschland einzureisen. Die Bundespolizei verweigerte ihm die Einreise und wies ihn in nach Frankeich zurück. Am Dienstagabend (14.10.2025) versuchte der kosovarische Staatsangehörige mit seinem Fahrzeug nach Deutschland einzureisen, als er am Autobahngrenzübergang Neuenburg am Rhein, durch die Bundespolizei kontrolliert wurde. Bei der Überprüfung des Mannes stellte sich heraus, dass gegen ihn ein Haftbefehl und ein Einreise- und Aufenthaltsverbot für Deutschland besteht. Wegen der unerlaubten Einreise hatte ein Gericht den Mann zu einer Geldstrafe verurteilt. Gegenüber der Bundespolizei konnte der Gesuchte die geforderte Geldstrafe in Höhe von 400 Euro bezahlen Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz ein und verweigerte ihm die Einreise nach Deutschland. Im Anschluss erfolgte die Zurückweisung nach Frankreich.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Katharina Keßler
Telefon: +49 7628 8059 1010
E-Mail: pressestelle.weil@polizei.bund.de
http://www.polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 15.10.2025 – 15:21

    BPOLI-WEIL: Dreifach gesuchte Frau muss in Haft

    Freiburg (ots) - Eine wegen Diebstahls mit drei Haftbefehlen gesuchte Frau ist von der Bundespolizei gefasst worden. Nun verbüßt sie eine mehrmonatige Haftstrafe. Am späten Dienstagabend (14.10.25) Kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei die 24-Jährige am Hauptbahnhof in Freiburg im Breisga. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass gegen die Frau mehrere Haftbefehle zu vollstrecken waren. Wegen ...

    mehr
  • 13.10.2025 – 11:48

    BPOLI-WEIL: Mann kann 3.400 Euro nicht bezahlen und muss in Haft

    Weil am Rhein (ots) - Bei einer Kontrolle an der Schweizer Grenze stellte die Bundespolizei ein mit Haftbefehl gesuchter Mann fest. Da er vor Ort die offene Geldstrafe nicht bezahlen konnte, erfolgte die Festnahme. Am Freitagabend (10.10.2025) kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei, den syrischen Staatsangehörigen am Grenzübergang Weil am Rhein - Otterbach. Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich ...

    mehr
  • 13.10.2025 – 11:45

    BPOLI-WEIL: Einreise mit gefälschter Identitätskarte gescheitert

    Weil am Rhein (ots) - Ein Mann ist beim Versuch mit einem gefälschten rumänischen Dokument nach Deutschland einzureisen, an der Kontrolle der Bundespolizei gescheitert. Er wurde in die Schweiz zurückgewiesen. Der moldauische Staatsangehörige befand sich am frühen Samstagmorgen (11.10.2025) in einem aus der Schweiz kommend Fernbus. Am Grenzübergang in Weil am ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren