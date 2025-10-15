Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Einreisesperre an der französischen Grenze durchgesetzt

Neuenburg (ots)

Trotz eines bestehenden Einreiseverbots und eines Haftbefehls versuchte ein 21-Jähriger nach Deutschland einzureisen. Die Bundespolizei verweigerte ihm die Einreise und wies ihn in nach Frankeich zurück. Am Dienstagabend (14.10.2025) versuchte der kosovarische Staatsangehörige mit seinem Fahrzeug nach Deutschland einzureisen, als er am Autobahngrenzübergang Neuenburg am Rhein, durch die Bundespolizei kontrolliert wurde. Bei der Überprüfung des Mannes stellte sich heraus, dass gegen ihn ein Haftbefehl und ein Einreise- und Aufenthaltsverbot für Deutschland besteht. Wegen der unerlaubten Einreise hatte ein Gericht den Mann zu einer Geldstrafe verurteilt. Gegenüber der Bundespolizei konnte der Gesuchte die geforderte Geldstrafe in Höhe von 400 Euro bezahlen Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz ein und verweigerte ihm die Einreise nach Deutschland. Im Anschluss erfolgte die Zurückweisung nach Frankreich.

