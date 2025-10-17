PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Zeugenaufruf - Körperverletzung am Bahnhof Waldshut

Waldshut (ots)

Die Bundespolizei sucht Zeuginnen und Zeugen für ein Körperverletzungsdelikt am Bahnhof Waldshut zum Nachteil eines Jugendlichen. Der Vorfall könnte auch durch Reisende in einem Regionalzug bemerkt worden sein.

Am Donnerstagabend erhielt die Bundespolizei Kenntnis von einem Körperverletzungsdelikt, welches am Donnerstag, den 16. Oktober 2025 gegen 16:30 Uhr am Bahnhof Waldshut begangen worden sein soll. Ein 16-jähriger ukrainischer Staatsangehöriger soll durch einen Jugendlichen festgehalten worden sein, während ein weiterer den Geschädigten schlug. Die Tat soll sich auf Gleis 1 in der Nähe des Snackautomaten ereignet haben. Zum Tatzeitpunkt soll der RE 3065 in Richtung Friedrichshafen - Hafen auf Gleis 1 in den Bahnhof eingefahren sein. Aufgrund dieser Tatsache könnten sowohl Personen am Bahnhof, wie auch im Zug den Vorfall wahrgenommen haben. Die Bundespolizei hat ein Strafverfahren eingeleitet und sucht Zeuginnen und Zeugen. Personen, die den Vorfall beobachtet haben und über diesen berichten können oder das Geschehen fotografiert oder mittels Videos aufgenommen haben, werden gebeten sich mit der Bundespolizei unter 07628 8059 0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Katharina Keßler
Telefon: +49 7628 8059 1010
E-Mail: pressestelle.weil@polizei.bund.de
http://www.polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 15.10.2025 – 15:23

    BPOLI-WEIL: Einreisesperre an der französischen Grenze durchgesetzt

    Neuenburg (ots) - Trotz eines bestehenden Einreiseverbots und eines Haftbefehls versuchte ein 21-Jähriger nach Deutschland einzureisen. Die Bundespolizei verweigerte ihm die Einreise und wies ihn in nach Frankeich zurück. Am Dienstagabend (14.10.2025) versuchte der kosovarische Staatsangehörige mit seinem Fahrzeug nach Deutschland einzureisen, als er am Autobahngrenzübergang Neuenburg am Rhein, durch die Bundespolizei ...

    mehr
  • 15.10.2025 – 15:21

    BPOLI-WEIL: Dreifach gesuchte Frau muss in Haft

    Freiburg (ots) - Eine wegen Diebstahls mit drei Haftbefehlen gesuchte Frau ist von der Bundespolizei gefasst worden. Nun verbüßt sie eine mehrmonatige Haftstrafe. Am späten Dienstagabend (14.10.25) Kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei die 24-Jährige am Hauptbahnhof in Freiburg im Breisga. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass gegen die Frau mehrere Haftbefehle zu vollstrecken waren. Wegen ...

    mehr
  • 13.10.2025 – 11:48

    BPOLI-WEIL: Mann kann 3.400 Euro nicht bezahlen und muss in Haft

    Weil am Rhein (ots) - Bei einer Kontrolle an der Schweizer Grenze stellte die Bundespolizei ein mit Haftbefehl gesuchter Mann fest. Da er vor Ort die offene Geldstrafe nicht bezahlen konnte, erfolgte die Festnahme. Am Freitagabend (10.10.2025) kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei, den syrischen Staatsangehörigen am Grenzübergang Weil am Rhein - Otterbach. Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren