Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Zeugenaufruf - Körperverletzung am Bahnhof Waldshut

Waldshut (ots)

Die Bundespolizei sucht Zeuginnen und Zeugen für ein Körperverletzungsdelikt am Bahnhof Waldshut zum Nachteil eines Jugendlichen. Der Vorfall könnte auch durch Reisende in einem Regionalzug bemerkt worden sein.

Am Donnerstagabend erhielt die Bundespolizei Kenntnis von einem Körperverletzungsdelikt, welches am Donnerstag, den 16. Oktober 2025 gegen 16:30 Uhr am Bahnhof Waldshut begangen worden sein soll. Ein 16-jähriger ukrainischer Staatsangehöriger soll durch einen Jugendlichen festgehalten worden sein, während ein weiterer den Geschädigten schlug. Die Tat soll sich auf Gleis 1 in der Nähe des Snackautomaten ereignet haben. Zum Tatzeitpunkt soll der RE 3065 in Richtung Friedrichshafen - Hafen auf Gleis 1 in den Bahnhof eingefahren sein. Aufgrund dieser Tatsache könnten sowohl Personen am Bahnhof, wie auch im Zug den Vorfall wahrgenommen haben. Die Bundespolizei hat ein Strafverfahren eingeleitet und sucht Zeuginnen und Zeugen. Personen, die den Vorfall beobachtet haben und über diesen berichten können oder das Geschehen fotografiert oder mittels Videos aufgenommen haben, werden gebeten sich mit der Bundespolizei unter 07628 8059 0 in Verbindung zu setzen.

