Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Nach Unfall davongefahren

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Schlavenhorst;

Unfallzeit: 06.11.2025, zwischen 08.20 Uhr und 16.30 Uhr;

Nach einem Unfall davongefahren ist ein bislang unbekannter Autofahrer in Bocholt. Der Flüchtige beschädigte am Donnerstag zwischen 08.20 Uhr und 16.30 Uhr einen geparkten Pkw an der Beifahrerseite. Der Wagen stand auf dem Parkplatz eines Unternehmens an der Straße Schlavenhorst.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (jh)

