Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen

Lkr. Konstanz) Flüchtiges Motorrad - Polizei bittet um Hinweise (15.11.2025)

Singen (ots)

Am Samstagabend, gegen 21:30 Uhr, sollte ein rotes Motorrad, besetzt mit zwei Personen, das durch lautes Aufheulen des Motors auffiel, in der Georg-Fischer-Straße von einer Streifenwagenbesatzung kontrolliert werden. Der Fahrer ignorierte jedoch das Anhaltesignal und beschleunigte stark. Kurz vor der Worblinger Straße schlängelte sich die Rennmaschine zwischen an der roten Ampel wartenden Fahrzeugen hindurch und fuhr bei Rot über die Kreuzung. Anschließend verlor die Polizei das Fahrzeug aus den Augen.

Zeugen, die Hinweise zu dem Motorrad oder dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsdienst Mühlhausen-Ehingen unter der Telefonnummer 07733 / 99600 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell