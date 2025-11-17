Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unfall auf der "Fahrradschnecke" an der Reichenaustraße - E-Scooter- und Radfahrer stoßen zusammen (16.11.2025)

Konstanz (ots)

In der Nacht auf Sonntag sind ein E-Scooter- und ein Radfahrer auf der "Fahrradschnecke" an der Schänzlebrücke zusammengestoßen. Kurz vor 2 Uhr waren die beiden jungen Männer in entgegengesetzter Richtung unterwegs und kollidierten infolgedessen. Dabei zog sich der 38-jährige Radler eine Kopfplatzwunde zu. Er kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der 18 Jahre alte Scooterfahrer blieb unverletzt.

