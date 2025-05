BPOLI S: Jugendliche ziehen Nothalt an der Rolltreppe

Esslingen (ots) - In der Nacht zu Freitag (09.05.2025) haben bislang unbekannte Täter am Bahnhof Esslingen-Zell einen E-Scooter in die Gleise geworfen. Ein Güterzug konnte nicht mehr bremsen. Gegen 01:45 Uhr wurde der Bundespolizeiinspektion Stuttgart ein auf den Gleisen liegender E-Scooter am Bahnsteig 4 des Bahnhofes Esslingen- Zell gemeldet. Ein in diesem Gleisabschnitt verkehrender Güterzug konnte nicht mehr ...

