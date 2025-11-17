Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Ekkehardstraße - Quad- und Radfahrer stoßen zusammen (15.11.2025)

Singen (ots)

Ein Radfahrer ist bei einem Unfall auf der Ekkehardstraße am Samstagnachmittag verletzt worden. Ein 47-jähriger Rennradfahrer war auf der linken Spur in Richtung Esso-Kreisverkehr unterwegs. Beim Fahrstreifenwechsel eines zunächst auf der rechten Spur fahrenden 52-Jährigen mit einem Quad, kam es zum Zusammenstoß mit dem Radler. Der 47-Jährige zog sich dabei Verletzungen zu, lehnte jedoch eine medizinische Versorgung vor Ort ab. Am Rennrad entstand durch die Kollision ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

