Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bodman-Ludwigshafen, Lkr. Konstanz) Unfall an der Tankstelle - Auto fährt in Fenster (16.11.2025)

Bodman-Ludwigshafen (ots)

Insgesamt rund 26.000 Euro Schaden sind die Folgen eines Unfalls, der am Sonntagvormittag auf dem Gelände einer Tankstelle an der Überlinger Straße passiert ist. Ein 69-Jähriger hielt mit einem BMW an einer Tanksäule an. Um hinter ihm wartende Autos durchzulassen, wollte der Mann seinen Wagen kurz darauf etwas vorfahren, was jedoch aufgrund geöffneter Tür zunächst nicht ging. Nachdem er die Tür schloss, setzte sich das Auto in Bewegung und prallte dabei in die Scheibe der Tankstelle. Den an dem BMW entstandenen Schaden schätzte die Polizei auf etwa 10.000 Euro, den Glasschaden am Gebäude auf rund 16.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell