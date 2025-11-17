Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unbekannte greifen 26-Jährigen vor dem Cano an (15.11.2025)

Singen (ots)

Wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt die Polizei nach einem Angriff auf einen Mann auf der Bahnhofstraße am Samstagnachmittag. Gegen 17 Uhr gingen mehrere bislang unbekannte Täter vor dem Cano einen 33-Jährigen an, so dass er Verletzungen im Gesicht davontrug.

Zeugen des Vorfalls und Personen, die Hinweise auf die Identität der unbekannten Angreifer geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07731 888-0 beim Polizeirevier Singen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell