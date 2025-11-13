Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Möglicher Raub - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Mittwochabend (12.11.2025) soll es gegen 20:30 Uhr zu einem Raub in der Carl-Friedrich-Gauß-Straße gekommen sein. Drei bislang unbekannte Personen sollen auf einen 47-Jährigen eingeschlagen und ihm anschließend den Geldbeutel entwendet haben.

Der 47-Jährige wurde bei dem Vorfall leicht verletzt.

Haben Sie den Vorfall beobachtet oder können Sie Hinweise zu den unbekannten Tätern geben?

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell