Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unter Drogeneinfluss beim Ausparken 96-Jährigen angefahren

Ludwigshafen (ots)

Am Mittwochnachmittag, den 12. November 2025, gegen 13:40 Uhr, kam es auf dem Otto-Thiele-Platz zu einem Verkehrsunfall. Ein 21-jähriger Autofahrer parkte aus und stieß dabei mit dem Heck seines Fahrzeugs gegen einen 96-jährigen Mann, der gerade mit seinem Rollator vorbeiging. Der Senior stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamten Anzeichen für einen möglichen Drogenkonsum beim jungen Fahrer fest. Der Mann wurde daraufhin zur Polizeidienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere. Gegen den unter Drogeneinfluss stehenden Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Der Führerschein wurde sichergestellt und gegen ihn kann eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe verhängt werden. Außerdem wird die Führerscheinstelle die Geeignetheit des Unfallverursachers überprüfen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Jan Liebel
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

