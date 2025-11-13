POL-PPRP: Einbruch in Kellerabteil - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - Am gestrigen Dienstag (12.11.2025) waren gegen 23:15 Uhr ein 16-, ein 17-Jähriger und eine 36-Jährige zu Fuß unterwegs, als sie in der Yorckstraße auf einen Mann und eine Frau trafen. Nach einem Streitgespräch kam es zur körperlichen Auseinandersetzung zwischen den Personen, in dessen Verlauf der Mann mit einem Messer den 16-Jährigen an der ...

mehr