POL-PPRP: Einbruch in Kellerabteil - Zeugen gesucht
Ludwigshafen (ots)
Im Zeitraum zwischen Dienstag, 11. November 2025, 11:30 Uhr, und Mittwoch, 12. November 2025, 09:40 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in ein Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses in der Mundenheimer Straße (Nähe Adlerstraße) ein. Aus dem Abteil wurde eine Packung Küchentücher entwendet. Wer kann Hinweise zum Einbruch geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .
