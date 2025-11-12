Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Zeugenaufruf: Gefährliche Körperverletzung durch unbekannte Täter

Ludwigshafen (ots)

Am gestrigen Dienstag (12.11.2025) waren gegen 23:15 Uhr ein 16-, ein 17-Jähriger und eine 36-Jährige zu Fuß unterwegs, als sie in der Yorckstraße auf einen Mann und eine Frau trafen. Nach einem Streitgespräch kam es zur körperlichen Auseinandersetzung zwischen den Personen, in dessen Verlauf der Mann mit einem Messer den 16-Jährigen an der Wade verletzte.

Der 16-Jährige konnte Richtung Mundenheimer Straße flüchten. Er wurde medizinisch versorgt und in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Der 17-Jährige wurde durch Schläge bzw. Tritte leicht verletzt und vor Ort versorgt.

Der Mann und die Frau flüchteten anschließend.

Die Unbekannten können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1: Männlich, ca. 24 Jahre alt, 1,85 - 1,90 m groß, schwarze Kleidung, schwarze Haare, 3-Tage-Bart, russischer Akzent

Täter 2: Weiblich, ca. 20 Jahre alt, grauer Pullover, Lederjacke, heller Rock, russischer Akzent

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Weitere Ermittlungen folgen. Haben Sie etwas beobachtet? Zum Beispiel zwei Flüchtende im Bereich der Yorckstraße?

Hinweise bitte an: Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 Telefon: 0621 963-24150 E-Mail: piludwigshafen1@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell