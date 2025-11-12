PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Geldbörse an Geldautomaten gestohlen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstag, den 11.11.2025, stahl ein bislang unbekannter Mann zwischen 10:50 und 10:55 Uhr in einer Bank in der Kaiser-Wilhelm-Straße die Geldbörse eines 53-Jährigen. Der Mann legte seinen Geldbeutel, in dem sich 320 Euro Bargeld befand, auf die Ablagefläche neben dem Geldautomaten. Als er sich kurzzeitig umdrehte, bemerkte er, dass die Geldbörse von einem etwa 1,70 m großen Mann entwendet wurde.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Lina Werner
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

