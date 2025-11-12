Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Ein Unbekannter versuchte am Dienstagabend (11.11.2025, 19 Uhr) in ein Einfamilienhaus in der Luitpoldstraße (nähe Kopernikusstraße) einzubrechen. Die Bewohnerin befand sich in dem Haus und wurde durch Geräusche aufmerksam. Im Garten entdeckte sie eine dunkel gekleidete Person, die beim Erblicken der Bewohnerin flüchtete. Wer kann Hinweise zum Täter geben und hat zum Tatzeitpunkt etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

