PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Ein Unbekannter versuchte am Dienstagabend (11.11.2025, 19 Uhr) in ein Einfamilienhaus in der Luitpoldstraße (nähe Kopernikusstraße) einzubrechen. Die Bewohnerin befand sich in dem Haus und wurde durch Geräusche aufmerksam. Im Garten entdeckte sie eine dunkel gekleidete Person, die beim Erblicken der Bewohnerin flüchtete. Wer kann Hinweise zum Täter geben und hat zum Tatzeitpunkt etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Jan Liebel
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 12.11.2025 – 13:54

    POL-PPRP: Fahrraddiebstahl aufgeklärt - Jugendliche bei Scheinkauf gestellt

    Ludwigshafen (ots) - Am Abend des 07.11.2025 entwendeten bis dato unbekannte Täter das Fahrrad eines 22-Jährigen in der Fabrikstraße. Am 11.11.2025 stellte der 22-Jährige sein entwendetes Fahrrad auf einer Verkaufsplattform im Internet (Ebay Kleinanzeigen) wieder fest. In enger Absprache mit der Polizei wurde vereinbart, dass der Geschädigte die Dienststelle ...

    mehr
  • 11.11.2025 – 15:52

    POL-PPRP: Einbruchsdiebstahl - Zeugen gesucht

    Ludwigshafen (ots) - Am Dienstag (11.11.2025) kam es gegen 02:30 Uhr zu einem Einbruch in ein Café in der Marienstraße (Ecke Hartmannstraße). Zwei bislang unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zu den Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld. Die Täter werden wie folgt beschrieben: Täter 1: dunkle Daunenjacke, Kapuzenjacke, Handschuhe Täter 2: helle Kappe, dunkle Daunenweste, Jogginganzug Haben Sie den Vorfall ...

    mehr
  • 11.11.2025 – 15:50

    POL-PPRP: Unter Drogeneinfluss unterwegs

    Ludwigshafen (ots) - Am Montag (10.11.2025), gegen 19:10 Uhr, kontrollierten Polizeikräfte der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 einen 22-jährigen Autofahrer in der Friedrichstraße. Bei dem Fahrer stellten die Beamtinnen und Beamten Hinweise auf einen aktuellen Drogenkonsum fest. Der 22-Jährige wurde zur Dienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren