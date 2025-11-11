Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unter Drogeneinfluss unterwegs

Ludwigshafen (ots)

Am Montag (10.11.2025), gegen 19:10 Uhr, kontrollierten Polizeikräfte der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 einen 22-jährigen Autofahrer in der Friedrichstraße. Bei dem Fahrer stellten die Beamtinnen und Beamten Hinweise auf einen aktuellen Drogenkonsum fest.

Der 22-Jährige wurde zur Dienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere. Gegen den unter Drogeneinfluss stehenden Fahrzeugführer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Außerdem wird die Führerscheinstelle die Geeignetheit des Fahrers überprüfen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell