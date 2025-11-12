PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Fahrraddiebstahl aufgeklärt - Jugendliche bei Scheinkauf gestellt

Ludwigshafen (ots)

Am Abend des 07.11.2025 entwendeten bis dato unbekannte Täter das Fahrrad eines 22-Jährigen in der Fabrikstraße. Am 11.11.2025 stellte der 22-Jährige sein entwendetes Fahrrad auf einer Verkaufsplattform im Internet (Ebay Kleinanzeigen) wieder fest. In enger Absprache mit der Polizei wurde vereinbart, dass der Geschädigte die Dienststelle informiert, sobald der Verkäufer ein Treffen zur Übergabe benennt. Für den 11.11.2025 wurde ein Treffen vereinbart. Polizeikräfte führten dort einen Scheinkauf durch und konnten zwei Tatverdächtige im Alter von 15 und 16 Jahren identifizieren. Die Jugendlichen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen ihren Erziehungsberechtigten übergeben. Gegen sie wird nun wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Jan Liebel
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

