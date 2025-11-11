PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Geparktes Auto beschädigt - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am 10.11.2025 wurde in der Zeit zwischen 06:00 Uhr und 14:30 Uhr ein in der Leuschnerstraße geparkter grauer VW Arteon durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beim Vorbeifahren auf der Fahrerseite beschädigt. Der Schaden beträgt knapp 1.000 Euro. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Haben Sie den Vorfall beobachtet oder können sonstige Hinweise geben?

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Pressestelle
Emil Baur
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 11.11.2025 – 15:49

    POL-PPRP: Mofadiebstahl - Zeugen gesucht

    Ludwigshafen (ots) - Im Zeitraum vom 08.11.2025, 14 Uhr, bis 10.11.2025, 14 Uhr, wurde in der Ebertstraße ein Mofa durch bislang unbekannte Täter entwendet. Der Wert des Mofas wird auf etwa 300 Euro geschätzt. Haben Sie die Tat beobachtet oder können Sie sonstige Hinweise geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de. ...

    mehr
  • 11.11.2025 – 15:46

    POL-PPRP: Beim Vorbeifahren anderes Auto gestreift und weitergefahren - Zeugen gesucht

    Ludwigshafen (ots) - Am Montag (10.11.2025) kam es gegen 06:27 Uhr in der Brunckstraße (aus Richtung L 523 kommend, Höhe Einmündung Ammoniakstraße) zu einem Verkehrsunfall mit zwei Autos. Als ein 48-jähriger mit seinem weißen Kia nach links in die Ammoniakstraße abbiegen wollte, wurde er von einem rechts vorbeifahrenden Mercedes gestreift. Dieser fuhr weiter, ...

    mehr
  • 11.11.2025 – 14:12

    POL-PPRP: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 16-Jähriger

    Ludwigshafen (ots) - Nachtrag zur Pressemeldung vom 10.11.2025 unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/6155315 Die am 09.11.2025 als vermisst gemeldete 16-Jährige konnte wohlbehalten angetroffen werden. Die Medien, insbesondere die Onlinemedien, werden darum gebeten, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte zu löschen. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren