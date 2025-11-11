Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Geparktes Auto beschädigt - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am 10.11.2025 wurde in der Zeit zwischen 06:00 Uhr und 14:30 Uhr ein in der Leuschnerstraße geparkter grauer VW Arteon durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beim Vorbeifahren auf der Fahrerseite beschädigt. Der Schaden beträgt knapp 1.000 Euro. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Haben Sie den Vorfall beobachtet oder können sonstige Hinweise geben?

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

