PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruchsdiebstahl - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstag (11.11.2025) kam es gegen 02:30 Uhr zu einem Einbruch in ein Café in der Marienstraße (Ecke Hartmannstraße). Zwei bislang unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zu den Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

Täter 1: dunkle Daunenjacke, Kapuzenjacke, Handschuhe

Täter 2: helle Kappe, dunkle Daunenweste, Jogginganzug

Haben Sie den Vorfall beobachtet oder können sonstige Hinweise geben?

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Pressestelle
Emil Baur
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 11.11.2025 – 15:50

    POL-PPRP: Unter Drogeneinfluss unterwegs

    Ludwigshafen (ots) - Am Montag (10.11.2025), gegen 19:10 Uhr, kontrollierten Polizeikräfte der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 einen 22-jährigen Autofahrer in der Friedrichstraße. Bei dem Fahrer stellten die Beamtinnen und Beamten Hinweise auf einen aktuellen Drogenkonsum fest. Der 22-Jährige wurde zur Dienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden ...

    mehr
  • 11.11.2025 – 15:50

    POL-PPRP: Geparktes Auto beschädigt - Zeugen gesucht

    Ludwigshafen (ots) - Am 10.11.2025 wurde in der Zeit zwischen 06:00 Uhr und 14:30 Uhr ein in der Leuschnerstraße geparkter grauer VW Arteon durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beim Vorbeifahren auf der Fahrerseite beschädigt. Der Schaden beträgt knapp 1.000 Euro. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Haben Sie den Vorfall beobachtet oder können sonstige Hinweise geben? ...

    mehr
  • 11.11.2025 – 15:49

    POL-PPRP: Mofadiebstahl - Zeugen gesucht

    Ludwigshafen (ots) - Im Zeitraum vom 08.11.2025, 14 Uhr, bis 10.11.2025, 14 Uhr, wurde in der Ebertstraße ein Mofa durch bislang unbekannte Täter entwendet. Der Wert des Mofas wird auf etwa 300 Euro geschätzt. Haben Sie die Tat beobachtet oder können Sie sonstige Hinweise geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren