Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Mofadiebstahl - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Im Zeitraum vom 08.11.2025, 14 Uhr, bis 10.11.2025, 14 Uhr, wurde in der Ebertstraße ein Mofa durch bislang unbekannte Täter entwendet. Der Wert des Mofas wird auf etwa 300 Euro geschätzt.

Haben Sie die Tat beobachtet oder können Sie sonstige Hinweise geben?

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

