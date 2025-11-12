PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Diebstahl aus Auto

Ludwigshafen (ots)

Im Zeitraum von Montag (10.11.2025, 15:30 Uhr) auf Dienstag (11.11.2025, 8 Uhr) stahlen Unbekannte Täter Werkzeuge aus einem in der Roonstraße parkenden Peugeot Transporter.

Haben Sie etwas beobachtet oder können Informationen zu den Tätern geben?

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Lina Werner
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

