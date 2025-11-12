Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Diebstahl von Parkbank

Ludwigshafen (ots)

Am Montag, den 10.11.2025, entwendeten bislang unbekannte Täter an der Rheinschanzenpromenade zwischen 20 und 21 Uhr einen auf einer Parkbank abgelegten Rucksack mit 270 Euro Bargeld sowie eine Jacke.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell