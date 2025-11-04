PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Zeugen gesucht - Jugendlicher mittels unbekannten Gegenstands angegriffen

Berlin - Mitte (ots)

Nachdem am Freitagabend im Bahnhof Alexanderplatz nach vorangegangener Körperverletzung auf einen Jugendlichen mit einem unbekannten Gegenstand eingestochen wurde, sucht die Bundespolizei nun nach Zeugen. Am 31. Oktober 2025 gegen 22 Uhr soll es im Erdgeschoss des Bahnhofs Alexanderplatz zu einer wechselseitigen Körperverletzung zwischen zwei jungen Männern und einem Jugendlichen gekommen sein. Im weiteren Verlauf zückte einer der Männer einen unbekannten Gegenstand und stach auf den 16-Jährigen ein. Dieser trug eine nicht unerhebliche Verletzung davon und musste notärztlich versorgt werden.

Die Bundespolizei ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und der Körperverletzung gegen das Duo und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen. Wer hat die Tat am Freitag, dem 31. Oktober 2025, gegen 22 Uhr, im Bahnhof Alexanderplatz beobachtet und kann Angaben zur Tat oder sonstige sachdienliche Hinweise zum Vorfall geben?

Hinweise nimmt die Bundespolizei unter 030 2062293-0 sowie unter der kostenfreien Hotline 0800 6888000 rund um die Uhr entgegen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Berlin-Hauptbahnhof
Europaplatz 1
10557 Berlin
Tel. +49 (0) 30 2062293 - 17
E-Mail.: bpoli.b-hbf.con-oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Berlin, übermittelt durch news aktuell

