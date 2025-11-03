Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Präventive Kontrolle entlarvt Handy-Dieb

Berlin - Charlottenburg-Wilmersdorf (ots)

Sonntagmorgen nahm die Bundespolizei einen Mann vorläufig fest, nachdem dieser zwei Mobiltelefone mit sich führte, die er schlafenden Reisenden zuvor entwendet haben soll.

Gegen 9 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte einen augenscheinlich alkoholisierten Mann im Bahnhof Jungfernheide. Bei der Durchsuchung stellten die Beamtinnen und Beamten 50 Pesos sowie zwei ausgeschaltete Mobiltelefone in dem mitgeführten Rucksack fest, von denen ein Handy in Aluminiumfolie gewickelt war. Die anschließende Überprüfung der Endgeräte bestätigte den Verdacht des Diebstahls.

Die Einsatzkräfte der Bundespolizei nahmen den moldauischen Staatsangehörigen vorläufig fest und zur weiteren Bearbeitung mit in die Diensträume. Eine freiwillig durchgeführte Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 1,39 Promille.

Im Rahmen der Ermittlungen gelang es den Polizeikräften die rechtmäßigen Eigentümer der Mobiltelefone namhaft zu machen. Die Beamtinnen und Beamten händigten dem mexikanischen und dem türkischen Bestohlenen ihr jeweiliges Gerät aus. Zusätzlich erhielt der Mexikaner seine 50 Pesos zurück.

Die Bundespolizei leitete Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls sowie des besonders schweren Falls des Diebstahls gegen den 46-Jährigen ein. Da sich der Moldauer unerlaubt im Bundesgebiet aufhielt, wird zudem aufgrund des Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz gegen ihn ermittelt.

Es ist beabsichtigt, den polizeibekannten Mann im Laufe des Montags einem Haftrichter zur Erwirkung eines Untersuchungshaftbefehls vorzuführen.

