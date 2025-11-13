Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Zeugenaufruf nach Ansprechen eines Mädchens durch einen erwachsenen Mann

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstag, den 11.11.2025 soll ein erwachsener Mann zwischen 15:30 und 16 Uhr auf dem Fußweg von der Wittelsbachstraße in die Hafenstraße in Ludwigshafen am Rhein ein Mädchen angesprochen haben und dem Mädchen anschließend zu Fuß gefolgt sein.

Die Polizei sucht nun zur Aufklärung des Sachverhaltes Zeugen, die eine solche Situation beobachtet haben und hierzu nähere Angaben machen können.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell