POL-KN: (Gottmadingen, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Straße "Zum Katzental" - Ford kommt von Straße ab - Totalschaden (16.11.2025)

Gottmadingen (ots)

Am Sonntagmittag hat sich auf der Straße "Zum Katzental" ein Unfall ereignet, bei dem an einem Auto Totalschaden entstanden ist. Ein 18-jähriger Fahranfänger kam in einer Kurve von der Straße ab, lenkte auf der Grünfläche dagegen, woraufhin der Ford Fiesta ins Schlingern geriet und infolgedessen gegen ein Metalltor der Gemeinde prallte. An dem Ford, der nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste, entstand dabei Totalschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro, die Höhe des Schadens an dem in Mitleidenschaft gezogenen Tors ist noch nicht bekannt.

