Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Einmündung Steinäcker/Maierbachstraße - Ford erfasst Rennradfahrer (14.11.2025)

Engen (ots)

Bereits am Freitagnaschmittag ist es auf der Einmündung der Straße "Steinäcker" auf die Maierbachstraße zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Rennradfahrer gekommen. Ein 37-Jähriger bog mit einem Ford Ranger von der Maierbachstraße kommend nach links ab, schnitt dabei die Kurve und erfasst infolgedessen einen entgegenkommenden 47 Jahre alten Rennradfahrer. Der Radler prallte mit dem Kopf gegen die Fahrertür und fiel anschließend auf die Straße. Da er einen Fahrradhelm trug, erlitt er zum Glück keine schwereren Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Versorgung in eine Klinik. An dem Rennrad entstand Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro, am Ford Ranger in Höhe von etwa 3.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell