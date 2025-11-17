POL-KN: (Tuttlingen) - Kollision zwischen Mercedes und Stadtbus (15.11.2025)
Tuttlingen (ots)
Am Samstagmorgen ist es im Kreuzungsbereich Freiburgstraße / Gartenstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Mercedes und einem Stadtbus gekommen.
Eine 47-jährige Mercedes-Fahrerin war gegen 06:45 Uhr auf der Gartenstraße in Richtung Freiburgstraße unterwegs. An der Kreuzung stieß sie mit einem 53-jährigen Busfahrer zusammen, der die Freiburgstraße in Richtung Kreuzstraße befuhr.
Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 20.000 Euro.
