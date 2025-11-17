PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) - Kollision zwischen Mercedes und Stadtbus (15.11.2025)

Tuttlingen (ots)

Am Samstagmorgen ist es im Kreuzungsbereich Freiburgstraße / Gartenstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Mercedes und einem Stadtbus gekommen.

Eine 47-jährige Mercedes-Fahrerin war gegen 06:45 Uhr auf der Gartenstraße in Richtung Freiburgstraße unterwegs. An der Kreuzung stieß sie mit einem 53-jährigen Busfahrer zusammen, der die Freiburgstraße in Richtung Kreuzstraße befuhr.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 20.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Patrick Zöller
Polizeipräsidium Konstanz
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1012
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

