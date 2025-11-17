PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Fluorn-Winzeln
Lkr. Rottweil) - Alkohol am Steuer - Fahrer unterliegt Blutentnahme (16.11.2025)

Fluorn-Winzeln (ots)

In den frühen Morgenstunden des Sonntags hat ein 21-jähriger Mann die Polizei mit einer eher unkonventionellen Reaktion auf seine Kontrolle überrascht.

Gegen 02:00 Uhr hielten Polizeibeamte den jungen Fahrer in der Hafnerstraße an. Als die Beamten sich dem Wagen näherten, stieg der Fahrer aus und nahm einen kräftigen Schluck Alkohol zu sich. Möglicherweise wollte er sich für das Gespräch mit den Polizisten ein "Fläschchen zur Beruhigung" gönnen.

Die Beamten nahmen ihm den Alkohol ab und führten mit zeitlichem Abstand zwei Alkoholtests durch. Da auch der zweite Test einen Wert von über 1,4 Promille zeigte, erklärten die Beamten ihm die Mitnahme zur Blutentnahme und beschlagnahmten den Führerschein.

Der 21-Jährige muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten. Ihm droht neben einem Bußgeld auch der Entzug seiner Fahrerlaubnis und ein Fahrverbot.

Rückfragen bitte an:

Patrick Zöller
Polizeipräsidium Konstanz
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1012
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

    POL-KN: (Trossingen / Lkr. Tuttlingen) - Sachbeschädigung durch Böller (15.11.2025)

    Trossingen (ots) - Im Zeitraum zwischen Freitagabend und Samstagmorgen ist ein Briefkasten in der Mozartstraße durch einen Böller beschädigt worden. Vor Ort fanden die Beamten Reste des mutmaßlich verwendeten Böllers. Die Polizei bittet um Hinweise. Zeugen, die im Zeitraum zwischen 18:00 Uhr und 08:00 Uhr Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich beim ...

    POL-KN: (Tuttlingen) - Kollision zwischen Mercedes und Stadtbus (15.11.2025)

    Tuttlingen (ots) - Am Samstagmorgen ist es im Kreuzungsbereich Freiburgstraße / Gartenstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Mercedes und einem Stadtbus gekommen. Eine 47-jährige Mercedes-Fahrerin war gegen 06:45 Uhr auf der Gartenstraße in Richtung Freiburgstraße unterwegs. An der Kreuzung stieß sie mit einem 53-jährigen Busfahrer zusammen, der die ...

