Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Fluorn-Winzeln

Lkr. Rottweil) - Alkohol am Steuer - Fahrer unterliegt Blutentnahme (16.11.2025)

Fluorn-Winzeln (ots)

In den frühen Morgenstunden des Sonntags hat ein 21-jähriger Mann die Polizei mit einer eher unkonventionellen Reaktion auf seine Kontrolle überrascht.

Gegen 02:00 Uhr hielten Polizeibeamte den jungen Fahrer in der Hafnerstraße an. Als die Beamten sich dem Wagen näherten, stieg der Fahrer aus und nahm einen kräftigen Schluck Alkohol zu sich. Möglicherweise wollte er sich für das Gespräch mit den Polizisten ein "Fläschchen zur Beruhigung" gönnen.

Die Beamten nahmen ihm den Alkohol ab und führten mit zeitlichem Abstand zwei Alkoholtests durch. Da auch der zweite Test einen Wert von über 1,4 Promille zeigte, erklärten die Beamten ihm die Mitnahme zur Blutentnahme und beschlagnahmten den Führerschein.

Der 21-Jährige muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten. Ihm droht neben einem Bußgeld auch der Entzug seiner Fahrerlaubnis und ein Fahrverbot.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell