Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar

Lkr. Rottweil) - Alleinunfall mit schwer verletztem Fahrer (16.11.2025)

Oberndorf am Neckar

Am Sonntagabend ist es auf der Kreisstraße 5563 zwischen Altoberndorf und Harthausen zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen.

Gegen 19:30 Uhr fuhr ein 27-jähriger Mann mit einem Audi S6 von Altoberndorf in Richtung Harthausen. Kurz vor der Brücke über den Neckar kam der Fahrer in einer leichten Linkskurve auf das Bankett, prallte gegen das Brückengeländer und wurde anschließend rund drei Meter die Böschung hinab abgewiesen. Der Wagen kam ohne Überschlag auf den Rädern zum Stehen.

Der Fahrer erlitt schwere Verletzungen und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die austretenden Betriebsstoffe wurden durch ein Bauunternehmen in der Nähe des Gewässers aufgenommen.

Der Gesamtschaden an dem Audi des Fahrers und den Schäden am Geländer und Boden beläuft sich auf etwa 14.000 Euro.

