Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Zimmern ob Rottweil

Lkr. Rottweil) - Verkehrsunfallflucht - Polizei sucht Zeugen (15.11.2025)

Zimmern ob Rottweil (ots)

Im Zeitraum zwischen Freitagabend und Samstagmorgen ist es im Asternweg zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen.

Ein grauer BMW 3er war im Zeitraum zwischen 22:00 Uhr und 09:00 am Fahrbahnrand auf Höhe der Hausnummer 2 geparkt. Ein Unbekannter streifte vermutlich beim Vorbeifahren die linke Fahrzeugfront des BMWs und verursachte dabei einen Sachschaden an der linken Frontstoßstange in Höhe von rund 3.000 Euro.

Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen, die im angegebenen Zeitraum Verdächtiges im Bereich des Asternwegs beobachtet haben oder Hinweise auf den flüchtigen Fahrer geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Rottweil unter der Telefonnummer 0741 477-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell