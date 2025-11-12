Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Steinfeld - Kupferdiebstahl

In der Zeit zwischen Freitag, 07. November 2025 00:00 Uhr bis Sonntag, 09. November 12:00 Uhr entwendeten unbekannte Täter die Kupferabdeckungen der Kirchenfassade einer Kirche in der Dorfstraße, OT Mühlen. Eine genaue Schadenssumme liegt nicht vor. Hinweise nimmt die Polizei in Steinfeld (Tel.: 05492/960660) entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Einbruch in Pkw

In der Zeit zwischen Montag, 10. November 2025 17:15 Uhr bis Dienstag, 11. November 2025 07:15 Uhr beschädigten unbekannte Täter mittels unbekannten Gegenstands zwei Pkw auf einem Firmengelände in der Wolfsburger Straße, verschafften sich Zugang und entwendeten diverse Werkzeuge. Eine genaue Schadenssumme ist derzeit noch nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Damme (Tel.: 05491/999360) entgegen.

Vechta - Urkundenfälschung / Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss / Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Dienstag, 11. November 2025 gegen 14:14 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte der Polizei in Vechta einen 39-jährigen Mann aus Steinfeld, welcher mit seinem Pkw die Oldenburger Straße befuhr. Es stellte sich heraus, dass der im Rahmen der Kontrolle gezeigte Führerschein augenscheinlich eine Fälschung war. Zudem hatte der 39-Jährige vor Fahrtantritt Betäubungsmittel konsumiert. Ein Vortest verlief positiv hinsichtlich Opiate. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt, sein Führerschein wurde beschlagnahmt und ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

Vechta - Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Am Mittwoch, 12. November 2025 gegen 00:32 Uhr befuhr ein 23-jähriger Mann aus Vechta mit seinem Pkw die Osloer Straße, als er durch Kräfte der Polizei Vechta kontrolliert wurde. Im Rahmen der Kontrolle wurde ein Drogenvortest durchgeführt. Dieser verlief positiv hinsichtlich Kokain und THC. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Blutentnahme wurde durchgeführt.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 11. November 2025 gegen 14:00 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Pkw, Ford KA in rot, welcher auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Keetstraße abgestellt worden war. Eine Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442/80846-0) entgegen.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, 08. November 2025 in der Zeit zwischen 10:00 Uhr bis 11:35 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Pkw, VW Touran in schwarz, welcher in einer Parkbucht in der Münsterstraße abgestellt worden war. Eine Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Visbek - Verkehrsunfallflucht / Verursacher unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss

Am Dienstag, 11. November 2025 gegen 17:41 Uhr beschädigte ein 32-jähriger Mann aus Schneiderkrug beim Ausparken den Pkw einer 84-jährigen Frau aus Visbek. Zeugen beobachteten den Vorfall, anschließend entfernte sich der 32-Jährige unerlaubt von der Unfallstelle. Er konnte an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,13 Promille, ein Drogenvortest verlief positiv hinsichtlich Amphetamin und THC. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt, ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Es entstand ein Schaden von 500,00 Euro.

